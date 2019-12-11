В сети нашли кошку, похожую на малыша Йоду (фото)

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В сети стала вирусной фотография кошки, которая похожа на малыша Йоду — героя нового сериала «Мандалорец», созданного на основе вселенной знаменитой киносаги «Звездные войны». На самом деле это не великий магистр ордена джедаев Йода в детстве, а просто юный представитель той же инопланетной расы. Однако в соцсетях, где он стал настоящей сенсацией, за ним уже прочно утвердилось имя «малыш Йода».

Фото кошки, напомнившей пользователям соцсетей ставшего уже культовым милого персонажа, выложила в Twitter девушка хозяина животного. На снимке животное, которое на самом деле зовут Пармезан и которое живет в американском штате Аризона, частично выглядывает из коричневого полотенца, похожего на одеяние младенца Йоды.

«Она постоянно прячется в полотенцах. Ее уши направлены в стороны, когда она в режиме охоты, что случается часто — она любит играть», — говорит девушка. Ее бойфренд Мэтт взял Пармезан к себе домой в июле этого года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сеть насмешило видео с необычным способом собаки спускаться по лестнице.

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