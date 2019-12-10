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А мне летать охота: сеть насмешил необычный способ собаки спускаться по лестнице (видео)

12:58 10 декабря 2019 333
Бультерьер Тэнк
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Сеть насмешило видео, опубликованное пользователем соцсети TikTok и быстро распространившееся по интернету. На нем бультерьер по кличке Тэнк демонстрирует необычный способ спускаться по лестнице. Хозяйка спрашивает, не хочет ли Тэнк сойти вниз. Пес медленно начинает спуск, но на середине лестничного пролета останавливается и возвращается назад.

Затем показано, как собака берет разгон, выбегая из спальни, и бросается вниз, пытаясь преодолеть расстояние одним прыжком. У нее это, однако, получается не слишком хорошо: приземление выходит достаточно жестким.

Хозяйка рассказала, что в их двухэтажном доме Тэнк обычно вел себя нормально. Он любит бегать по лестницам, но потом вдруг ни с того ни с сего решил, будто рожден летать.

Пост набрал около четырех миллионов лайков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что котенка постирали в стиральной машине, но хозяйка сумела его спасти, сделав искусственное дыхание.

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