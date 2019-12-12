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Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)
В сети распространяется видео, снятое в столице Таиланда Бангкоке. Кошка испугалась собственного отражения в зеркале. Увидев там себя, она отшатнулась, выгнув спину и вздыбив шерсть, и сбежала. Но любопытство пересилило — она снова приблизилась к зеркалу, не веря глазам. Опять ретировалась и снова подошла. И даже пыталась напасть на «противника».
«Она ведет себя круто, но на самом деле внутри страшно нервничает», — говорит хозяйка кошки Фахаянин Каеврат.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Таиланде родился двухголовый котенок.
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