Украина

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

В четверг, 12 декабря, в Украине погоду будет определять антициклон — не по-зимнему теплую погоду могут омрачать только ночные и утренние туманы.

Согласно прогнозу Натальи Диденко, пока Европу заливают дожди, у нас сохранится, в основном, сухая ветренная погода.

Температура воздуха ночью от небольшого «минуса» до небольшого «плюса». Днем от ​​2 до 5 градусов тепла. На юге воздух прогреется до + 6 + 9 градусов.

По словам Диденко, ночные и утренние туманы продолжат «блуждать», если их не разгонит завтрашний порывистый юго-восточный ветер.

В Киеве 12 декабря будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до +3 градусов.

Потепление ожидается уже со следующей недели.

Напомним, специалисты отмечают, что метеорологическая зима в Украине еще не начиналась. Температуры осенних месяцев и декабря гораздо выше климатической нормы. В Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов.

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