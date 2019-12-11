Стиль жизни

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака

Понедельник, 16 декабря, — день, когда хорошо начинать диету и новую жизнь.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака.

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Овен

Если хотите иметь хорошую физическую форму начните заниматься ею прямо с утра.

Телец

Звезды предупреждают: не лучшее время для халтуры и легкомыслия.

Близнецы

Не стоит строить долгосрочные планы и принимать важные решения в этот день.

Рак

Раки получат полезную информацию, которая повысит их квалификацию.

Лев

Если найдете себе хорошего помощника, то все задуманное вам легко удастся осуществить.

Дева

День подходит для общения со старыми друзьями. Любимый человек сделает сюрприз.

Весы

Вам удастся наладить отношения с вашим руководством, также вероятны успехи в учебе.

Скорпион

Звезды советуют соблюдать осторожность, не выступать инициатором сделок и финансовых переговоров.

Стрелец

День сложится очень удачно, вы сможете решить давние проблемы и уладить все свои дела.

Козерог

Ваши отношения с близкими будут неоднозначны и могут появиться сильные разногласия.

Водолей

День будет неплох с деловой точки зрения. Вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение.

Рыбы

Постарайтесь справиться со всеми трудностями самостоятельно. Не рассказывайте никому о своих планах.

Хорошего вам дня!

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