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Стиль жизни

Светлана Тарабарова поделилась эксклюзивным рецептом оливье без колбасы

13:21 11 декабря 2019 142
Светлана Тарабарова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, впервые показавшая годовалого сына Ивана, сняв его в клипе, рассказала, как готовится к Новому году. Как и у большинства украинцев, на ее столе будет оливье. Салат певица готовит по собственному эксклюзивному рецепту, заменив некоторые ингредиенты, чтобы сделать блюдо менее калорийным.

«Я готовлю оливье так, как никто не готовит. Не с колбасой, а добавляю курицу. 50 на 50 заправляю сметаной и майонезом домашнего приготовления. Это рецепт моей сестры, она однажды так приготовила, мне понравился и теперь я всем так советую. Обязательно добавляю морковь, но без яблока — с ним не вкусно», — поделилась TARABAROVA за кулисами новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» канала «Украина».

Также Светлана спросила мнение подписчиков по поводу новогоднего наряда. Певица еще не определилась, в чем ей провести праздничную ночь: в белом платье, серебристом или сексуальном черном. Она с подругами уже репетирует вечеринку.

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