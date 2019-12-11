Дело Марченко: суд принял новое решение по одному из фигурантов

Украина

Суд изменил меру пресечения первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Почтаренко, проходящий по делу о «закупке некачественных бронежилетов», в рамках которого был арестован начальник управления Дмитрий Марченко.

Об этом сообщает военнослужащий, ветеран АТО Глеб Бабич, разместивший на своей страничке в социальных сетях фото из зала суда. «А это полковник Почтаренко заполняет документы, на освобождение. Апелляционный суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Можно немного выдохнуть, и собираться на заседания по апелляции Каморянского 12 декабря в 11:40», — пишет Бабич.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», командир разведовально-десантной роты капитан Почтаренко (позывной «Феникс») после продолжительного боя летом 2014 с российскими военными обменивал тела павших в бою украинских бойцов.

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