Украина

Заснял российских казаков: в сеть попало уникальное видео с Марченко в Крыму в 2014 году

Начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, которого обвиняют в приобретении некачественных бронежилетов для армии, боевой офицер. Во время начала аннексии Крыма, когда многие органы управления были в растерянности и не координировали действия украинских частей, тогда еще майор Марченко находился на полуострове, собирал информацию о казаках и российских оккупантах, снимая происходящее на камеру. Об этом в Facebook пишет «киборг» Евгений Жуков («Позывной Маршал»).



Кроме Марченко, блогер пишет о командире разведовально-десантной роты капитане Почтаренко (позывной «Феникс»), который после продолжительного боя летом 2014 с российскими военными обменивал тела павших в бою украинских бойцов.



Он отмечает, что задержанные офицеры полностью сотрудничают со следствием. Несмотря на громкие обвинения, их авторитет среди окружающих не пошатнулся.

По информации блогера, у задержанных офицеров нет даже служебного жилья — «мыкаются по съемным квартирам и с долгами, как и положено офицеру ВСУ».



«Без эмоций и объективно, обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обратить внимание на эту абсурдную ситуацию и принять меры по восстановлению справедливости — что касается кадровых военных с боевым опытом и боевыми наградами! Это не убийцы и не насильники, не воры и не рецидивисты!», — пишет блогер.

Он уверен, что следствие должно разобраться и установить истину по «бракованной партии бронежилетов».

«Но пока идет это следствие, которое еще непонятно, что установит, зачем закрывать офицеров, которые всю жизнь служили своей стране, которые своей кровью заслужили доверие общества этой страны!», — считает блогер.

Напомним, 11 ноября генерал-майор Дмитрий Марченко был взят под стражу с правом выхода под залог в размере 76 миллионов гривен. Всего в ГБР сообщили о подозрении пятерым высокопоставленным чиновникам минобороны Украины.

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