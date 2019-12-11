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Боевики "ДНР" устроили переполох на "границе" с Россией
Жители оккупированных территорий встревожены «шмоном», который сегодня устроили на «границе» с Россией «таможенники» так называемой «ДНР».
Вот что в Facebook написал дончанин, имя которого мы не можем назвать по соображениям безопасности. Приводим его текст без купюр. «На таможне «дыры» полный абздец. Шмонают машины и пешеходов. Многих вообще не пустили. Нейтралка забита. Говорят, вроде проверка. Уволили 40 человек. Ситуация патово-ржачная. Если уволили 40 работников, то где возьмут новых? У нас и так людей не хватает, а тут 40!«
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«Видимо, „братский народ“ очень боится русскоязычных жителей Донбасса, которых они „защищают“ уже шестой год, вот и дали команду „дыровским погранцам“ работать тщательнее», — иронизирует автор.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что боевики «ДНР» угрожают сорвать обмен пленными.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.