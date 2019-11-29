Мышь не проскочит: главари боевиков вдруг решили установить "границу ДНР"

Украина

29 ноября «депутаты народного совета ДНР», как всегда, единогласно (за проголосовали все 76 человек) приняли «закон о государственной границе ДНР». Почему это «сверхважное событие» случилось на шестом году существования «республики», не знает никто.

«Принятие закона законодательно установит государственную границу ДНР, а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты», — объяснил ситуацию сепаратистским сайтам инициатор документа, «председатель комитета по безопасности и обороне» Виталий Кравец.

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И добавил: «Сейчас в „ДНР“ отсутствует законодательная база, регулирующая правоотношения в сфере установления, охраны и защиты госграницы. Цель закона — формирование нормативной базы в сфере государственной пограничной политики». Что за этим последует, «парламентарий» не сказал.

Однако у здравомыслящих дончан и луганчан тут же возникли вопросы. Как будут защищать «границу»? Пересечение «таможни» для жителей «ЛНР» станет еще большей головной болью? Как туда попадут «боевые буряты» и кадровые военные, ведь государственная граница — дело серьезное?

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «комитет шахтерских жен ДНР» обратился к Путину с просьбой помочь их мужьям получить долгожданную зарплату.

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