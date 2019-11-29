23.87 / 24.10 26.21 / 26.57
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мышь не проскочит: главари боевиков вдруг решили установить "границу ДНР"

12:15 29 ноября 2019 277
карикатура на «Л/ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

29 ноября «депутаты народного совета ДНР», как всегда, единогласно (за проголосовали все 76 человек) приняли «закон о государственной границе ДНР». Почему это «сверхважное событие» случилось на шестом году существования «республики», не знает никто.

«Принятие закона законодательно установит государственную границу ДНР, а также определит порядок и условия ее обозначения и порядок защиты», — объяснил ситуацию сепаратистским сайтам инициатор документа, «председатель комитета по безопасности и обороне» Виталий Кравец.

Читайте также: Украина согласовала с боевиками «ДНР"-"ЛНР» обмен пленными по формуле «250 на 100», — росСМИ

И добавил: «Сейчас в „ДНР“ отсутствует законодательная база, регулирующая правоотношения в сфере установления, охраны и защиты госграницы. Цель закона — формирование нормативной базы в сфере государственной пограничной политики». Что за этим последует, «парламентарий» не сказал.

Однако у здравомыслящих дончан и луганчан тут же возникли вопросы. Как будут защищать «границу»? Пересечение «таможни» для жителей «ЛНР» станет еще большей головной болью? Как туда попадут «боевые буряты» и кадровые военные, ведь государственная граница — дело серьезное?

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «комитет шахтерских жен ДНР» обратился к Путину с просьбой помочь их мужьям получить долгожданную зарплату.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Пенсии

Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер