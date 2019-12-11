23.43 / 23.68 25.87 / 26.27
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День Сухопутных войск Украины 2019: поздравления и открытки

20:56 11 декабря 2019 55
День Сухопутных войск
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В четверг, 12 декабря, отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с праздником.

День Сухопутных войск Украины

День Сухопутных войск.
Всех с праздником, ребята.
Желаю легкой службы вам,
Пусть будет жизнь богатой.
Пусть ждет всегда семья,
Пусть Родина оценит,
Пусть взглядов ваших правильных
Ничто не переменит.
Желаю силы в сердце вам,
Единства только братству,
Опорой всей нашей страны
Желаю оставаться!

День Сухопутных войск Украины

***
В День Сухопутных войск желаю
Тебе удачи и добра,
Цвести на сердце вечно маю,
Чтоб жизнь без горестей была.
Желаю крепкого здоровья,
Ни дня чтоб в жизни не болеть,
Пусть радость нежная с любовью
Не прекращают тебя греть.

День Сухопутных войск Украины

***
Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
Вы за Родину в ответе,
Ну, а мы гордимся этим!

День Сухопутных войск Украины

Напомним, что недавно отмечали День Вооруженных сил Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Волочкова

"Брежнев в гробу": Волочкова ужаснула сеть новым фото

хирургическая операция

8-летний мальчик умер из-за ошибки анестезиолога: шокирующее ЧП под Одессой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер