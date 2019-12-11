День Сухопутных войск Украины 2019: поздравления и открытки

Общество и люди

В четверг, 12 декабря, отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с праздником.

День Сухопутных войск.

Всех с праздником, ребята.

Желаю легкой службы вам,

Пусть будет жизнь богатой.

Пусть ждет всегда семья,

Пусть Родина оценит,

Пусть взглядов ваших правильных

Ничто не переменит.

Желаю силы в сердце вам,

Единства только братству,

Опорой всей нашей страны

Желаю оставаться!

***

В День Сухопутных войск желаю

Тебе удачи и добра,

Цвести на сердце вечно маю,

Чтоб жизнь без горестей была.

Желаю крепкого здоровья,

Ни дня чтоб в жизни не болеть,

Пусть радость нежная с любовью

Не прекращают тебя греть.

***

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

Вы за Родину в ответе,

Ну, а мы гордимся этим!

Напомним, что недавно отмечали День Вооруженных сил Украины.

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