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День Сухопутных войск Украины 2019: поздравления и открытки
В четверг, 12 декабря, отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления с праздником.
День Сухопутных войск.
Всех с праздником, ребята.
Желаю легкой службы вам,
Пусть будет жизнь богатой.
Пусть ждет всегда семья,
Пусть Родина оценит,
Пусть взглядов ваших правильных
Ничто не переменит.
Желаю силы в сердце вам,
Единства только братству,
Опорой всей нашей страны
Желаю оставаться!
***
В День Сухопутных войск желаю
Тебе удачи и добра,
Цвести на сердце вечно маю,
Чтоб жизнь без горестей была.
Желаю крепкого здоровья,
Ни дня чтоб в жизни не болеть,
Пусть радость нежная с любовью
Не прекращают тебя греть.
***
Сухопутные войска,
Ваша дружба так крепка.
Друг за друга постоите
Даже в самой страшной битве.
Одолеете врага
И вперед, к ноге нога.
Вы за Родину в ответе,
Ну, а мы гордимся этим!
Напомним, что недавно отмечали День Вооруженных сил Украины.
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