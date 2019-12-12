"Прошла через настоящий ад": звезда фильма "Дьявол носит Prada" стала мамой во второй раз

Шоу-бизнес

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая вместе с мужем Адамом Шульманом были в мае приглашены на прием в честь свадьбы леди Габриэллы Виндзор, стала мамой во второй раз.

Об этом пишет «Папарацци» со ссылкой на Hollywood Life.

Так как 37-летняя Актриса всегда была немногословной, ее представители пока не сделали официальных заявлений по случаю рождения ребенка. В то же время супругов уже видели с детской переноской и младенцем в одном из парков Коннектикута.

Издание напоминает, что известия о том, что Энн ждет ребенка, стало известно в конце июля — от нее самой. Тогда же звезда сообщила, что забеременеть во второй раз ей было крайне непросто.

«Я прошла через настоящий ад, прежде чем смогла зачать ребенка. Каждый раз, когда я пыталась забеременеть, у меня ничего не получалось. Как назло, в этот момент вокруг беременели все, кроме меня. Умом я понимала, что это происходит не чтобы меня мучить, но, честно говоря, это было похоже именно на то», — рассказывала о сокровенном актриса.

Также Хэтэуэй публично подняла вопрос о бесплодии, который в последнее время замалчивается во всем мире. Именно поэтому актриса решила рассказать о своих проблемах с зачатием.

«Я понимала, что мой пост заставит кого-то чувствовать себя не самым лучшим образом, потому что (и это не их вина!) эти люди просто не могут с этим ничего поделать. Порой возникает такое чувство, что становятся мамами все… Кроме вас. И я просто хотела, чтобы эти люди знали, что я тоже прошла через это, не могла забеременеть, и в этой истории не только счастливые моменты», — призналась Энн.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман уже воспитывают сына Джонатана, ему три года. По словам звезды, забеременеть в первый раз ей было так же нелегко, как и во второй.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, чтоЭнн Хэтэуэй рассматривалась в качестве претендентки на роль «живой куклы Барби».

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