Мир

Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)

Вечером 11 декабря в Букингемском дворце состоялся традиционный прием дипломатического корпуса, который королева Елизавета ежегодно устраивает незадолго до Рождества.

Помимо Ее Величества тысячу гостей, в числе которых были послы иностранных государств и правительственные чиновники, встречали также ее старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, а также внук принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон.

Сама 93-летняя монархиня появилась на торжественном мероприятии в роскошном белом вечернем платье от своего любимого дизайнера Анджелы Келли. На голове ее была тиара с бриллиантами и изумрудами — так называемая Владимирская тиара, в свое время изготовленная для жены российского великого князя Владимира Александровича. Образ дополняли изумрудное колье и серьги.

72-летняя герцогиня Корнуольская Камилла также выбрала белый цвет, бриллиантовую диадему и ожерелье с жемчугом.

А 37-летняя герцогиня Кембриджская выглядела потрясающе в темно-синем бархатном платье от Alexander McQueen и своей любимой тиаре «Любовный узел», которая ранее принадлежала ее покойной свекрови принцессе Диане — с бриллиантами и жемчугом. Как пишет издание Daily Mail, серьги и колье Кейт Миддлтон одолжила королева. Колье под названием «Низам Хайдабарада» было подарком Елизавете на ее свадьбу в 1947 году.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в вечерних платьях и диадемах вышли в свет принцессы Швеции, посетившие Нобелевский банкет.

Читайте также: Герцогиня Камилла в образе Снегурочки и принц Чарльз ввели в строй авианосец «Принц Уэльский».



Читайте также: Слухи о смерти Елизаветы II запустил Королевский военно-морской флот.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter