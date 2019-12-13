«Это не телешоу!»: близкая подруга принца Чарльза обрушилась с критикой на Меган Маркл (фото)

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Близкая подруга британского принца Чарльза Стефани Пауэрс в интервью, которое она дала изданию Daily Beast, обрушилась с резкой критикой на его невестку Меган Маркл. 77-летняя американская актриса (наиболее известная по роли в сериалах «Супруги Харт» и «Голливудские жены») сблизилась с Чарльзом много лет назад благодаря совместной любви к игре в поло. Стефани была в числе первых иностранцев, принятых в британский Королевский клуб поло графства Беркшир. Пауэрс также хорошо знакома с некоторыми родственниками принца Уэльского.

Стефани считает, что ее соотечественница Меган, которая до замужества с принцем Гарри также была актрисой, пытается превратить жизнь королевской семьи в свое персональное телешоу под названием «Образ жизни богатых и знаменитых. Приключения Меган во дворце». «Меган хочет быть звездой, но это, простите, совсем не то, что ей полагается делать… Ее работа — быть женой Гарри, а не менять королевскую динамику», — заявила Стефани.

Пауэрс также считает, что «звездный статус» Меган вообще был сильно преувеличен. «В заголовках газет подавалось, будто королева Голливуда вышла замуж за британского принца. У нее всего лишь была роль в телесериале… Пожалуйста, она определенно не великая актриса…», — возмущается Стефани, имея в виду сериал «Форс-мажоры», который сделал Маркл знаменитой. Она также сравнила Меган с голливудской звездой Грейс Келли, которая вышла замуж за князя Монако. «Вот она как раз была королевой Голливуда — а не актриской в заштатном телесериале», — считает Стефани.

Что касается принца Гарри то, по мнению подруги его отца, он выставляет себя дураком. Так же ведет себя и принц Эндрю, который недавно оскандалился с интервью о своих связях с педофилом Джеффри Эпштейном.

Пауэрс считает, что неподобающее поведение кого-либо из членов королевской семьи подрывает устои монархии, которая является символом Великобритании.

В то же время жена принца Уильяма Кейт Миддлтон вызывает у Стефани восхищение. «Кейт безупречна. Ни одного неверного шага», — уверена Пауэрс. Точно в таком же восторге актриса от сестры Чарльза принцессы Анны. «Она дочь своей матери — полностью преданна делу», — говорит она. Стефани также считает, что самого принца Чарльза недооценивают, и что он заслуживает гораздо лучшего отношения к себе публики. По ее мнению, его имидж испортила первая жена принцесса Диана. «Публика все видит в черно-белом цвете, не зная ничего. Публика просто не знает, каков он… Он будет прекрасным королем», — утверждает подруга принца.

Стефани Пауэрс

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подруга Меган Маркл Дженнифер Мейер привела в ярость Букингемский дворец, используя ее фото для рекламы своего бизнеса.

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