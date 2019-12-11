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10 декабря в Стокгольме и Осло состоялись церемонии вручения Нобелевских премий за 2019 год. В столице Швеции после официального награждения состоялся традиционный банкет в стокгольмской ратуше, который посетили члены королевской семьи — в том числе сам монарх Карл XVI Густав с королевой Сильвией, а также все их дети — кронпринцесса Виктория с мужем принцем Даниэлем (ее бывшим персональным тренером), принцесса Мадлен с супругом-бизнесменом Кристофером О’Ниллом и принц Карл Филипп с женой принцессой Софией, бывшей моделью.

37-летняя принцесса Мадлен, которая сейчас постоянно живет вместе с мужем и детьми в американском штате Флорида, специально ради этого торжественного события вернулась на родину. Она выбрала смелый образ — вечернее платье ярко-розового цвета в стиле Барби с открытыми плечами. Голову ее венчала тиара-кокошник с аквамаринами. На ней также были великолепные бриллиантовые серьги из королевской сокровищницы.

Как пишет издание Daily Mail, ее старшая сестра и наследница престола, 42-летняя Виктория, выбрала эффектное объемное черно-белое платье с узором из вытисненных на ткани роз. Платье создал шведский дизайнер Селам Фессахайе, выходец из Эритреи. В его нарядах принцесса Виктория появлялась на публике уже неоднократно. Наследница также была в бриллиантовой тиаре и серьгах, а платье украшала брошь из тех же драгоценных камней.

35-летняя невестка Карла XVI Густава принцесса София была в голубом платье необычного покроя, а также диадеме, которую ей подарили на свадьбу в 2015 году король и королева. Изначально диадему украшали изумруды, однако потом София отдала украшение в переделку и заменила камни на жемчуг. На этот раз вместо жемчуга красовалась подходящая к платью бирюза. Жена Карла-Филиппа также надела аквамариновые серьги.

75-летняя королева Сильвия предстала перед публикой в своем любимом платье золотистого цвета с прозрачными длинными рукавами от Elie Saab и в бриллиантах.

По традиции члены королевской семьи следуют к праздничному столу не с супругами, а с лауреатами Нобелевской премии или же их с женами. Так, обладательницу Нобелевской премии по литературе, польскую писательницу и поэтессу украинского происхождения Ольгу Токарчук сопровождал муж Виктории принц Даниэль. Госпожа Токарчук была в платье из темно-синего бархата.

На банкете подавали изысканные блюда — в том числе утку, фаршированную лисичками и лимонным тимьяном, карамелизованный с чесноком картофель, савойскую капусту с копчеными грибами шиитаке, малиновый мусс.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в польском городе Вроцлав поклонникам Ольги Токарчук разрешили два дня бесплатно ездить в общественном транспорте.

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