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- 10:02 Новоиспеченный муж Евгений Петросян резко отреагировал на слухи о свадьбе
Новоиспеченный муж Евгений Петросян резко отреагировал на слухи о свадьбе
Известный российский юморист Евгений Петросян, который якобы женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, впервые прокомментировал слухи о пятом браке. Он посетил спектакль в театре Олега Табакова вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным.
После спекталя 74-летний Петросян разразился публикацией в Instagram, в которой резко ответил на сообщения СМИ о свадьбе. Впрочем, он не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о том, что узаконил отношения с 30-летней Татьяной.
«В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике», — написал Петросян под фото в театре.
Ранее также в Instagram отреагировала на свадьбу и сама Татьяна. А бывшая супруга юмориста Елена Степаненко, с которой продолжает делить имущество в суде, пожелала молодым счастья.
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