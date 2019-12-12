23.36 / 23.61 25.86 / 26.27
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Новоиспеченный муж Евгений Петросян резко отреагировал на слухи о свадьбе

10:02 12 декабря 2019 422
Евгений Петросян
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный российский юморист Евгений Петросян, который якобы женился на молодой помощнице Татьяне Брухуновой, впервые прокомментировал слухи о пятом браке. Он посетил спектакль в театре Олега Табакова вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным.

После спекталя 74-летний Петросян разразился публикацией в Instagram, в которой резко ответил на сообщения СМИ о свадьбе. Впрочем, он не стал ни подтверждать, ни опровергать слухи о том, что узаконил отношения с 30-летней Татьяной.

«В то время, как СМИ издеваются и разбирают по косточкам мою личную жизнь, сознавая свою безнаказанность, причем разбираются в том, чего они абсолютно не знают, что является, с моей точки зрения, позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой. В это постыдное для российских СМИ время я побывал на настоящем театральном празднике», — написал Петросян под фото в театре.

Ранее также в Instagram отреагировала на свадьбу и сама Татьяна. А бывшая супруга юмориста Елена Степаненко, с которой продолжает делить имущество в суде, пожелала молодым счастья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Лилия Сопельник

ДТП с тещей Притулы: в деле наметился скандальный поворот

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер