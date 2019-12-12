23.36 / 23.61 25.86 / 26.27
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Вел маршрутку одним локтем: сеть возмутило видео с водителем в Чернигове

10:36 12 декабря 2019 398
Водитель ведет маршрутку локтем
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили видео, снятое в одной из черниговских маршруток, водитель которой во время движения транспортного средства рулил одним локтем и при этом разговаривал по телефону. Ранее в Кривом Роге водитель маршрутного такси на ходу смотрел фильм на смартфоне.

Видео выложили на страничке «Чернігів |PLUS| Чернігівщина» в Facebook. «Супер ас прямо. Всю дорогу, что я ехала, рулил локтем… Правой рукой помогал, когда не надо было переключать передачи и брать деньги», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое в одной из столичных маршруток, водитель которой во время движения транспорта постоянно играл на своем смартфоне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)

Лилия Сопельник

ДТП с тещей Притулы: в деле наметился скандальный поворот

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер