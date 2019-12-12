Вел маршрутку одним локтем: сеть возмутило видео с водителем в Чернигове

Общество и люди

В сеть выложили видео, снятое в одной из черниговских маршруток, водитель которой во время движения транспортного средства рулил одним локтем и при этом разговаривал по телефону. Ранее в Кривом Роге водитель маршрутного такси на ходу смотрел фильм на смартфоне.

Видео выложили на страничке «Чернігів |PLUS| Чернігівщина» в Facebook. «Супер ас прямо. Всю дорогу, что я ехала, рулил локтем… Правой рукой помогал, когда не надо было переключать передачи и брать деньги», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое в одной из столичных маршруток, водитель которой во время движения транспорта постоянно играл на своем смартфоне.

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