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Украина

Российские спецслужбы пытались завербовать бойца ООС: шокирующие детали инцидента (видео)

11:55 12 декабря 2019 411
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на неоднократные предупреждения СБУ и Минобороны, рекомендующих украинцам воздерживаться от поездок на оккупированные территории и в Россию, наши сограждане, в том числе и военные, не отказываются от поездок и попадают в поле зрения российских спецслужб.

Как сообщает Служба безопасности Украины, украинский военнослужащий одного из подразделений, дислоцированных в районе проведения операции Объединенных сил, периодически навещал своих близких родственников на территории РФ. Им, естественно, заинтересовалась ФСБ.

«Сотрудники ФСБ заставили гражданина Украины дать письменное согласие на негласное сотрудничество. Для этого они использовали психологическое давление и угрозы в адрес родных задержанного. По замыслу „кураторов“, военнослужащий должен был собирать и передавать сведения о количестве личного состава, вооружения и военной техники украинских подразделений. Представителей ФСБ, прежде всего, интересовала информация о радиолокационных станциях, в частности, их возможностей по обнаружению воздушных целей и отслеживания полетов военной авиации ВС РФ», — сообщают в СБУ.

После того, как угрозы в адрес родных украинца стали особо жесткими, военнослужащий обратился в СБУ и рассказал обо всех обстоятельствах своей вербовки и полученном задании. Суд учел, что военнослужащий добровольно сообщил спецслужбе о вербовке и не выполнил задание кураторов, и освободил его от уголовной ответственности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аннексированном Крыму российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса Вооруженных сил Украины, который приехал в гости к родственникам. После возвращения на материковую Украину, он сообщил о факте вербовки в СБУ.

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