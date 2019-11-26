ФСБ пыталась завербовать полковника ВСУ, шантажируя его родственниками в Крыму

Украина

В аннексированном Крыму российские спецслужбы пытались завербовать полковника запаса Вооруженных сил Украины, который приехал в гости к родственникам. Ранее ФСБ пыталась завербовать жительницу Хмельницкой области, посещавшую своих родственников на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщили в СБУ, бывшего военнослужащего шантажировали, угрожая его крымской родне, вынуждая дать согласие на сотрудничество с российской спецслужбой. По замыслу кураторов, их новый «агент» должен был собирать в Запорожской области информацию военного характера и передавать ее во время последующих поездок в Крым.

После обращения офицер запаса обратился в СБУ и рассказал о вербовке. «Учитывая то, что человек добровольно сообщил правоохранительным органам Украины о намерении привлечь его к конфиденциальному сотрудничеству со спецслужбами РФ и не выполнил ни одного задания иностранной спецслужбы, суд освободил его от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», — сообщают в контрразведке Службы безопасности.

В СБУ в очередной раз напомнили украинцам, выезжающим в Россию или на временно оккупированные территории, что спецслужба страны-агрессора не прекращает провокации в отношении граждан Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтавской области СБУ совместно с военной прокуратурой Полтавского гарнизона задержали бывшего сотрудника Министерства внутренних дел, жителя Кременчуга, который пять лет работал на ФСБ РФ.

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