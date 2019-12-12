Арахамия рассказал, когда начнут разрабатывать новый закон об особом статусе Донбасса

Украина

У народных депутатов Украины, 12 декабря поддержавших продление на год Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», нет наработок документа, который бы определил статус временно оккупированных территорий.

Как сообщает «Лига», об этом заявил лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, за новый закон о статусе ОРДЛО парламентарии могут взяться после следующей встречи «нормандской четверки».

«Недавно состоялась встреча в Нормандском формате, будет еще одна. И только базируясь на этих наработках, будет доработан или предложен новый законопроект об особом статусе Донбасса», — заявил Арахамия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на итоговой пресс-конференции по результатам встречи «нормандской четверки» в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал очередные переговоры в Нормандском формате через четыре месяца. Не исключено, что она может состоятся в Германии.



Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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