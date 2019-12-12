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День ангела Андрея: красивые поздравления и открытки
В пятницу, 13 декабря, именины отмечают Андреи. Именно в этот день церковь вспоминает святого апостола Андрея Первозванного.
«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, которые понравятся именинникам.
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С праздником тебя, Андрей,
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Доброй будет лишь судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
***
Пусть к тебе без тормозов
Счастье мчит на всех парах,
Будет жить в душе любовь,
Чтоб леталось в облаках.
Пусть всегда тебя, Андрей,
Добрый ангел бережёт,
Будет множество друзей,
И во всём удача ждет!
***
Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем!
***
С Днем ангела, тебя Андрей!
Пусть станет на душе светлей,
В этот праздник именин,
С тобой друзья, ты не один.
И мы хотим, все, пожелать:
Любви, здоровья, много денег,
По пустякам не переживать,
Поехать на лазурный берег,
И отдыхать там целый год,
Забыв про множество хлопот.
Ну, а еще, будь счастлив, друг!
И будут лишь друзья вокруг!
***
Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!
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