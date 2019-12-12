День ангела Андрея: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В пятницу, 13 декабря, именины отмечают Андреи. Именно в этот день церковь вспоминает святого апостола Андрея Первозванного.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, которые понравятся именинникам.

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

***

Пусть к тебе без тормозов

Счастье мчит на всех парах,

Будет жить в душе любовь,

Чтоб леталось в облаках.

Пусть всегда тебя, Андрей,

Добрый ангел бережёт,

Будет множество друзей,

И во всём удача ждет!

***

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем!

***

С Днем ангела, тебя Андрей!

Пусть станет на душе светлей,

В этот праздник именин,

С тобой друзья, ты не один.

И мы хотим, все, пожелать:

Любви, здоровья, много денег,

По пустякам не переживать,

Поехать на лазурный берег,

И отдыхать там целый год,

Забыв про множество хлопот.

Ну, а еще, будь счастлив, друг!

И будут лишь друзья вокруг!





***

Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

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