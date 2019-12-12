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Общество и люди

День ангела Андрея: красивые поздравления и открытки

17:31 12 декабря 2019 144
День Андрея
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В пятницу, 13 декабря, именины отмечают Андреи. Именно в этот день церковь вспоминает святого апостола Андрея Первозванного.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, которые понравятся именинникам.

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День Андрея

С праздником тебя, Андрей,
Ярких и блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,
Доброй будет лишь судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!

День Андрея

***
Пусть к тебе без тормозов
Счастье мчит на всех парах,
Будет жить в душе любовь,
Чтоб леталось в облаках.

Пусть всегда тебя, Андрей,
Добрый ангел бережёт,
Будет множество друзей,
И во всём удача ждет!

День Андрея

***
Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Пусть ангел тебя не покидает, пусть удача от тебя не отходит, пусть мужество ведет тебя к благородной победе. От всей души желаю здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и первенства во всем!

День Андрея

***
С Днем ангела, тебя Андрей!
Пусть станет на душе светлей,
В этот праздник именин,
С тобой друзья, ты не один.
И мы хотим, все, пожелать:
Любви, здоровья, много денег,
По пустякам не переживать,
Поехать на лазурный берег,
И отдыхать там целый год,
Забыв про множество хлопот.
Ну, а еще, будь счастлив, друг!
И будут лишь друзья вокруг!

День Андрея

***
Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу! Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

День Андрея

Ранее мы писали, как в этот день узнать, скоро ли найдешь свою вторую половинку.

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