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Когда придет настоящая зима: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни
В начале этой недели в Украине было не по-зимнему тепло, особенно на юге. Многих интересует, как долго продержится в декабре нежданное потепление. С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным украинским синоптикам.
Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, весенняя погода в Украине будет до 20 декабря.
— Тепло в Украине продержится эту и следующую неделю, до пятницы, — говорит Голеня. - Такую погоду обусловливают воздушные массы атлантического и средиземноморского происхождения. По ночам будет от 3 градусов мороза до 2 тепла, а днем — 1−6 градусов тепла. На юге — до плюс 10. Что же касается осадков, то в ближайшие дни они ожидаются в Карпатском регионе: там возможны дождь и мокрый снег. А 14 и 15 декабря дожди со снегом пройдут в большинстве областей Украины. На следующей неделе, до 20 декабря, осадков, вероятнее всего, не будет.
В пятницу, 13 декабря, небольшой дождь ожидается во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду. Днем на Луганщине столбики термометров опустятся до отметки минус 1, а на юге покажут плюс 7 градусов.
В субботу, 14 декабря, дожди пройдут на западе, порывы ветра будут достигать 8 метров в секунду. Днем на востоке и в Сумской области — плюс 1, а на юге температура поднимется до плюс 8 градусов.
В воскресенье, 15 декабря, дожди накроют всю Украину, а на севере, западе и востоке они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем на востоке и в Сумской области столбики термометров покажут плюс 1, а вот на юге воздух прогреется до 8 градусов тепла.
В понедельник, 16 декабря, в Украине будет сухо, но ветрено, скорость ветра будет достигать до 8 метров в секунду. Днем на востоке и в Сумской области — 3 градуса тепла, а на юге воздух прогреется до плюс 10.
По словам народного синоптика Леонида Горбаня, пришедшая оттепель не задержится надолго и ей на смену придут зимние морозы.
— С 13−14 декабря и до конца месяца в Украине будет холодно, — говорит народный синоптик. - Сначала температура опустится до 6−8 градусов мороза. А 19−23 декабря по ночам ожидается минус 12−14. Также будет два периода сильных снегопадов: с 22-го по 24-е и с 27-го по 29 декабря. Снег останется до Нового года, а перед самым праздником по ночам столбики термометров будут показывать 4−6 мороза, не больше. Так что в новогоднюю ночь у нас будут и снег, и небольшой мороз. Вот такая погода в декабре нас ожидает.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» другой народный синоптик, Владимир Деркач, сказал, что погода во второй декаде декабря будет отличаться нетипичной высокой температурой, иногда ожидаются небольшие осадки. «Только в День святого Николая (19 декабря. — Авт.) немного похолодает. Сначала придут ночные морозы, а потом и дневные, возможны осадки. Это похолодание продержится до Нового года», — сказал синоптик.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, к чему может привести глобальное потепление. По мнению ученых, оно может обернуться гибелью цивилизации.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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