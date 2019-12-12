Украина

"Распятых снегирей будет больше": набирает обороты скандал вокруг приезда российских пропагандистов в Киев

В Украине набирает обороты скандал, связанный с приездом в Киев съемочной группы телеканала «Звезда» Министерства обороны России.

«Здорово получилось. Я правильно понимаю, что теперь российские СМИ работают не только на оккупированной территории, но и в свободной Украине? Очевидно, распятых снегирей будет больше. Хотел обратить внимание Владимира Зеленского: Москва не допускает украинских журналистов на оккупированный Донбасс. Через четыре месяца спросите об этом у Владимира Путина. Хотя есть исключения: люди сидят „на подвалах“ годами, например Станислав Асеев», — написал в Telegram-канале украинский журналист Роман Цимбалюк.

А экс-советник пятого президента Украины Юрий Бирюков назвал телеканал «подразделением Министерства обороны России» и сравнил его сотрудников с «псковскими десантниками».

Тем временем народный депутат Украины Ирина Геращенко поинтересовалась, что делают в Киеве сотрудники телеканала, который ежедневно демонстрируют ролики о «карателях» из ВСУ и сообщила, что подала соответствующий запрос в СБУ.

А «Лига» приводит слова главы пресс-службы СБУ Елены Гитлянской, которая заявила, что спецслужба может в любой момент задержать и выдворить российских пропагандистов, если они «нарушат законы». «В случае нарушения ими закона они будут задержаны и выдворены из страны», — заявила она.

Другой источник в СБУ сообщил журналистам, что личности сотрудников российского телеканала установлены, и что второй раз они в Украину не попадут. И собеседник из силовых структур назвал визит пропагандистов «спецоперацией МО РФ в связи с заявлением президента Украины о том, что российские журналисты могут приехать на Донбасс». «Провоцируют. Зеленский пригласил посмотреть на Донбасс. Первыми приехали агенты МО РФ делать провокацию, чтобы мы их сразу же выгнали и, тем самым, опровергли слова президента», — пояснил собеседник.

А один из представителей Госпогранслужбы отметил, что во время контроля съемочная группа не представлялась журналистами, назвав свой визит в Украину «частным» — мол, едут к родственникам.

Тем временем в «Миротворце», информации о закрытии которого так радовались в России, заявили, что данные съемочной группы российского телеканала будут внесены в «Чистилище».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские пропагандисты придумали новую страшилку для жителей оккупированных территорий Донбасса — телеканалы, доступные в ОРДЛО, транслируют фейк о мужчине, которому украинцы якобы порвали рот за русский язык.

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