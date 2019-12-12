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В жизни у нас с псом полное взаимоуважение, а вот на площадке, бывает, покусывает, — Михаил Жонин

На ICTV стартует новый сезон популярного сериала «Пес». Уже пятый год подряд роль подхалима и недотепы капитана Гнездилова играет актер театра и кино Михаил Жонин. Несмотря на свою беспросветную глупость и несуразность, Гнездилов — любимец зрителей. Из его нелепых фраз можно создавать новый словарь: «кастратафически», «вы какого, что тут делаете?», «ох, дебилов ты и Гнездид», «несчастный смучал», «каждый умеет то, что делает». Циничное поведение, неуклюжие движения и гримасы Гнездилова делают детективный сериал смешным и забавным. Недавно завершились съемки новогодних серий «Пса», и Михаил Жонин признался, что впервые за несколько лет позволит себе отправиться на отдых. Читайте также: Детские суициды, ЛГБТ-подростки и буллинг в школе: почему нужно посмотреть сериал «Перші ластівки»

«Полицейские уверяют, что в каждом отделении есть свой Гнездилов»

— Михаил, наблюдая за поведением Гнездилова, невозможно поверить, что такой персонаж вообще может существовать в реальной жизни.

— Как ни странно, но я таких встречал. И, поверьте, подобных кадров хватает на белом свете. К нам на съемки «Пса» иногда приходят полицейские, и все без исключения уверяют, что видывали таких ребят. Более того, в каждом отделении есть свой Гнездилов. Конечно, никакого конкретного прототипа у меня не было — это все-таки собирательный образ и несколько преувеличенный. Но многие говорят, что уж больно жизненным он получился.

— Вашему персонажу нередко приходится исполнять сложные трюки. Чем удивите в новых сериях?

— По сюжету в одной из сцен меня подвешивают на веревке вниз головой над рекой. А это, знаете ли, нелегко оказалось, учитывая, что снимать пришлось не один и не два дубля, а целых четыре. Ноги отекают, кровь приливает к голове, а еще и шутить нужно.

Подобная сцена была и в лифте. Там тоже подвешивали, но уже на тросах. Во время съемок этой сцены я должен был зависнуть в воздухе на некоторое время. Вот там мы помучились немного. Физически было трудно проделать трюк, ведь зрители не должны видеть тросы — я свободно парю в воздухе и делаю вид, что меня ничто не сдавливает. В общем, после съемки и спину у меня тянуло, и нога болела.

Шутить, будучи подвешенным на веревке вниз головой над рекой, было непросто, но Михаил Жонин справился. Кадр из сериала «Пес»

— Как обычно, за юмор в новом сезоне будете отвечать вы?

— У меня же персонаж такой, без юмора никуда. Капитан Гнездилов — это 33 несчастья и при этом закон. Приоткрою немножко занавес: в одном из эпизодов Гнездилов начнет говорить правду. Подобное сложно представить для моего персонажа, но тем не менее. Кстати, в новом сезоне юмор будет пожестче. Но в некоторых моментах, я так думаю, зрители станут даже сочувствовать моему персонажу, по-человечески жалея его. Впрочем, не буду раскрывать все секреты.

«Джеймса Бонда не очень сложно озвучивать — он практически все время молчит»

— Вы уже пятый год работаете плечо к плечу с Никитой Панфиловым — главным героем сериала Максом.

— Мы с Никитой друзья. Как только начали снимать первый сезон «Пса», сразу же подружились. А познакомились с Никитой раньше, на проекте «Личное дело», еще до съемок нашего сериала. Но тогда наши отношения ограничивались банальным обменом приветствиями при встрече. Просто не было возможности раззнакомиться.

А на съемках «Пса» сразу начали контактировать. Можно сказать, включились. Никита — прекрасный человек, замечательный актер, находить общий язык с ним легко и просто. Мы постоянно шутим, дурачимся на площадке и за ее пределами. Так сказать, друг друга дополняем и даже обмениваемся шутками для роли. Некоторые реплики мне придумывает Никита, некоторые — я ему. Когда «лепим» сцену, то достаточно много импровизируем.

Знаете, мне нравится играть думающих людей. А еще лучше — брутальных и думающих. И совсем уж хорошо, если персонаж смешной и при этом отлично соображает. По крайней мере, стараюсь именно так и играть, независимо от роли. Естественно, Гнездилова это не касается (улыбается).

Несмотря на свою беспросветную глупость и несуразность, Гнездилов (Михаил Жонин) — любимец зрителей. Кадр из сериала «Пес»

— Какого персонажа вы бы точно не сыграли?

— Насильника детей. Такого точно не сыграл бы. Это слишком далеко от моего мировоззрения и противоречит моим принципам.

— Известно, что вы один из ведущих украинских актеров дубляжа. Чья роль далась вам тяжелее всего?

— В 2003 году был культовый сериал о космических путешествиях. Тогда я только начинал в профессии дубляжа. Мне впервые поручили такую большую работу. Я очень волновался, потому что не всегда у меня получалось так, как нужно было. Еще плохо владел техникой, поэтому из-за меня часто приходилось тормозить процесс. А серий в фильме достаточно много. Я испытывал такой стыд и неудобства! Но меня обучали прекрасные люди, мастера своего дела. Они все терпели и относились с пониманием к допускаемым мною ошибкам. За что я им и по сей день благодарен. После этого все и закрутилось.

— Именно вашим голосом говорит агент 007 Джеймс Бонд.

— Скажу больше: мой голос официально утверждали в Голливуде. Но, знаете, я никакого очарования от образа Бонда не получил. У меня никогда не было этого эффекта — «Вау!». На самом деле Бонда не очень сложно озвучивать: он практически все время молчит. Есть гораздо более интересные роли.

Я люблю озвучивать Джерарда Батлера и Аль Пачино. Да и вообще всех крутых парней. Когда озвучиваешь знаменитых талантливых актеров — это большая ответственность, тут главное — не испортить кино. Кстати, самые сложные для озвучки комедии. В них разговоров больше, нужно передать и специфику юмора, и тон актера. Но мне нравятся трудности и их преодоление.

«Напарника Макса уже играет не Граф, а его сын — немецкая овчарка по кличке Мухтар»

— Так было всегда?

— Думаю, с самого детства. Ничто не преподносилось мне на блюдечке. И то, что простой мальчик из Каховки стал популярным актером, тоже своего рода большой труд. Ну и, конечно, везение. Я вырос в семье, не имеющей никакого отношения к театру или кино. Папа был шофером, мама работала на мебельной фабрике, а потом в школе. Свой самый первый серьезный актерский опыт я получил в народном театре Каховки. Пошел просто за компанию со сверстниками.

Вообще, я был активным учеником и с удовольствием принимал участие во всех общественных мероприятиях. И когда в шестом классе многие мои одноклассники записывались в местный театр «Шанс», то я решил тоже попробовать. Правда, вскоре друзья бросили «сцену», а мне понравилось, и я решил остаться. Потом поехал в Киев, получил актерское образование, начал играть на сцене. В общем, ни разу не пожалел о своем выборе.

— Актерство имеет и приятные стороны.

— Вы имеете в виду узнаваемость и популярность? На самом деле на улице меня нечасто узнают. Но раньше, замечая на себе взгляды прохожих, чувствовал себя очень некомфортно. Казалось, что кто-то пытается вторгнуться в мое личное пространство. Помню, был смешной случай, когда «Пес» только вышел на экраны. Я сидел в кафе, и пара за соседним столиком на меня все время очень внимательно смотрела. Я повернулся, а парень показывает руками уши собаки, а затем круг на голове — типа шляпа Гнездилова. Потом поднимает большой палец, мол, класс! Такое вот признание без слов.

— А как у вас складываются отношения с одним из главных героев сериала — Псом?

— В новых сериях напарника Макса играет уже не Граф, а его сын — немецкая овчарка по кличке Мухтар. В жизни у нас с ним полное взаимоуважение, а вот на съемочной площадке, бывает, покусывает. Просто во время работы для собаки действительно много провокаций: драки, стрельба, погони. Мухтар, бросаясь защищать Макса, может цапнуть меня за плащ. И вообще, когда я в образе Гнездилова, Мухтар на меня очень недобро смотрит. Что вы хотите, тоже настоящий актер!

— Вы уже спланировали новогодние праздники?

— Честно говоря, свободного времени у меня практически нет. Уже два с половиной года живу без отпуска. Близкие, конечно, страдают, но в то же время относятся с пониманием. Правда, недавно выяснилось, что смогу выкроить десять дней, чтобы отдохнуть. Так что сейчас занимаюсь поиском места, куда бы отправиться. Признаюсь, очень хочется на море. Знаете, чтобы тепло, красиво, рядом любимые люди и книги. С удовольствием перечитал бы «Мастера и Маргариту» и «Пролетая над гнездом кукушки».

— Что любите пересматривать из фильмов?

— Бесконечное количество раз могу смотреть «Крестного отца» — блестящая классика.

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