Умер конструктор ракеты-носителя «Циклон-2» и Герой Украины Владимир Команов

Украина

В четверг, 12 декабря, на 82 году ушел из жизни главный конструктор ракетно-космического направления (1986−1996), заместитель Генерального конструктора КБ «Южное» по программе «Морской старт» (1996−2003) Владимир Геннадьевич Команов.

Об этом сообщает «Конструкторское бюро „Южное“ имени Янгеля». «Владимир Команов принимал участие в разработке новых методов и средств телеметрических измерений при запусках ракет шахтного базирования. Осуществлял техническое руководство разработкой, экспериментальной отработки, летными испытаниями и сдачей в эксплуатацию космических ракетных комплексов «Циклон-2», «Циклон-3», «Зенит-2», «Энергия-Буран», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В штате Виргиния (США) произведен успешный запуск ракеты-носителя Antares, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus. В создании ракеты-носителя принимали участие и украинские специалисты. Так, основную конструкцию первой ступени разработали в конструкторском бюро «Южное».

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