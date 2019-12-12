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Умер конструктор ракеты-носителя "Циклон-2" и Герой Украины Владимир Команов
В четверг, 12 декабря, на 82 году ушел из жизни главный конструктор ракетно-космического направления (1986−1996), заместитель Генерального конструктора КБ «Южное» по программе «Морской старт» (1996−2003) Владимир Геннадьевич Команов.
Об этом сообщает «Конструкторское бюро „Южное“ имени Янгеля». «Владимир Команов принимал участие в разработке новых методов и средств телеметрических измерений при запусках ракет шахтного базирования. Осуществлял техническое руководство разработкой, экспериментальной отработки, летными испытаниями и сдачей в эксплуатацию космических ракетных комплексов «Циклон-2», «Циклон-3», «Зенит-2», «Энергия-Буран», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В штате Виргиния (США) произведен успешный запуск ракеты-носителя Antares, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus. В создании ракеты-носителя принимали участие и украинские специалисты. Так, основную конструкцию первой ступени разработали в конструкторском бюро «Южное».
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