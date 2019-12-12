23.35 / 23.60 25.86 / 26.27
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Умер конструктор ракеты-носителя "Циклон-2" и Герой Украины Владимир Команов

15:08 12 декабря 2019 226
Умер конструктор ракеты-носителя «Циклон-2» и Герой Украины Владимир Команов
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 12 декабря, на 82 году ушел из жизни главный конструктор ракетно-космического направления (1986−1996), заместитель Генерального конструктора КБ «Южное» по программе «Морской старт» (1996−2003) Владимир Геннадьевич Команов.

Об этом сообщает «Конструкторское бюро „Южное“ имени Янгеля». «Владимир Команов принимал участие в разработке новых методов и средств телеметрических измерений при запусках ракет шахтного базирования. Осуществлял техническое руководство разработкой, экспериментальной отработки, летными испытаниями и сдачей в эксплуатацию космических ракетных комплексов «Циклон-2», «Циклон-3», «Зенит-2», «Энергия-Буран», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В штате Виргиния (США) произведен успешный запуск ракеты-носителя Antares, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus. В создании ракеты-носителя принимали участие и украинские специалисты. Так, основную конструкцию первой ступени разработали в конструкторском бюро «Южное».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер