"Главное — мы начали общаться": Зеленский разговорился с путинскими пропагандистами

Украина

Президент Владимир Зеленский дал полноценное интервью российским журналистам, которое стало первым с момента его инаугурации. В эфир оно выйдет в воскресенье, 15 декабря, в передаче «Москва. Кремль. Путин» прокремлевского канала «Россия 1».

«Главное, что мы все начали общаться», — цитируют Зеленского РИА Новости.

Отметим, что во время пресс-конференции в Париже по итогам переговоров лидеров «Нормандского формата» Зеленский пригласил российских журналистов в Украину.

«Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (путинский пропагандист Владимир Соловьев. Ред.) — весело рассказывает в Москве, что происходит — а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете», — сказал он.

Напомним, ранее украинский сегмент Сети взорвался комментариями в связи с приездом в Киев съемочной группы российского пропагандисткого канала Минобороны РФ «Звезда».

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