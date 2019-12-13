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Выходные под зонтом: синоптики рассказали о погоде до конца недели
В пятницу, 13 декабря, на Закарпатье и на юге Украины (включая аннексированный Крым) не исключен дождь, а на Виннитчине столбики термометров опустятся до отметки минус 1. Об этом свидетельствуют данные Украинского Гидрометцентра. Напомним, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня ответила на вопрос «ФАКТОВ» о том, как долго продержится весенняя погода в Украине.
Средняя температура воздуха в стране в последний рабочий день недели будет колебаться в диапазоне от 0 до 2 градусов тепла, а днем в западных областях и на Приазовье ожидаются сильные порывы ветра — 15−20 метров в секунду (І уровень опасности, желтый).
В субботу, 14 декабря, дожди захватят почти всю территорию страны, а ночью в Харьковской и Луганской областях не исключен и мокрый снег. Сильный дождь ожидается в Одесской и Николаевской областях, при этом дневная температура воздуха там будет довольно высокой как для декабря — от 9 до 12 градусов тепла.
В Киеве также прогнозируется дождь, столбики термометров днем будут колебаться в диапазоне 2−4 градуса с отметкой «плюс».
В воскресенье, 15 декабря, дожди на Правобережной Украине прекратятся, выглянет солнце и прогреет воздух до 6−11 градусов. В то же время на левом берегу Днепра продолжатся дожди, которые будут наиболее интенсивными в Сумской, Харьковской и Луганской областях.
В Киеве воскресный день обещает быть теплым — до 7 градусов выше нуля, но влажным. Небольшой дождь возможен как днем, так и ночью.
Ранее народные синоптики уже прогнозировали, что погода в Украине во второй декаде декабря отметится необычно высокими температурами, а существенного похолодания придется ждать до Дня Святого Николая (19 декабря).
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