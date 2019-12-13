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Украина

На Донбассе погиб боец ВСУ: в сети показали его фото

9:10 13 декабря 2019 451
Андрей Дзюба
Инф. «ФАКТОВ»

Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе поздно вечером в среду, 11 декабря — военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Дзюба. Двумя днями ранее, 9 декабря, в районе Золотого погибли три бойца ВСУ.

Андрей Дзюба (1993 года рождения) погиб при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Новотроицкое. Воин ВСУ — уроженец поселка городского типа Стара Синява, что в Хмельницкой области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий 72 ОМБр имени Черных Запорожцев младший сержант Дмитрий Темный.

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