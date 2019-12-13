День адвокатуры 2019: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

19 декабря в Украине отмечается не только День Николая, а и День адвокатуры.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с профессиональным праздником.

Пожелаю адвокатам не утратить интерес,

Пусть Фемида помогает выиграть любой процесс.

Защищать и добиваться, быть всегда на высоте

каждый день не зря стараться — и для дома, и в суде.

***

Сегодня праздник адвокатов,

А ты, мой друг, один из них,

И, выбрав путь такой когда-то,

Больших успехов ты достиг,

И в том же духе продолжая,

Высот ты новых достигай,

Тебя сегодня поздравляю,

Дерзай и больше получай!



***

Защищать людей почетно,

Труд твой очень благородный,

Чтобы зря не осудить,

Объективным нужно быть!

Сердце пусть не остывает,

Всем, кто просит, помогает,

От работы будет толк,

Чтобы целый мир умолк,

Когда речь ты говоришь,

Будет все, как ты решишь,

Будет рядышком удача,

И решатся все задачи.

И любовь не обойдет,

Обязательно найдет,

И тебя всегда лелеет,

Словно солнышко согреет.

***

Адвокатов Украины поздравляем в этот день,

На защиту прав народа им вставать совсем не лень!

Их призванье — искать выход из житейских тупиков.

Согласитесь, ведь не каждый на такой подход готов.

Пусть закончатся победой все рабочие дела,

А жизнь будет справедлива, обеспечена, светла!

Напомним, что 8 октября в Украине отмечали День юриста, а 15 декабря был праздник у работников суда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter