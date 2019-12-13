23.24 / 23.48 25.80 / 26.18
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

День адвокатуры 2019: красивые поздравления и открытки

15:04 18 декабря 2019 65
День адвокатуры
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

19 декабря в Украине отмечается не только День Николая, а и День адвокатуры.

«ФАКТЫ» предлагают вам поздравить знакомых с профессиональным праздником.

День адвокатуры

Пожелаю адвокатам не утратить интерес,
Пусть Фемида помогает выиграть любой процесс.
Защищать и добиваться, быть всегда на высоте
каждый день не зря стараться — и для дома, и в суде.

День адвокатуры

***
Сегодня праздник адвокатов,
А ты, мой друг, один из них,
И, выбрав путь такой когда-то,
Больших успехов ты достиг,

И в том же духе продолжая,
Высот ты новых достигай,
Тебя сегодня поздравляю,
Дерзай и больше получай!

День адвокатуры
***
Защищать людей почетно,
Труд твой очень благородный,
Чтобы зря не осудить,
Объективным нужно быть!

Сердце пусть не остывает,
Всем, кто просит, помогает,
От работы будет толк,
Чтобы целый мир умолк,

Когда речь ты говоришь,
Будет все, как ты решишь,
Будет рядышком удача,
И решатся все задачи.

И любовь не обойдет,
Обязательно найдет,
И тебя всегда лелеет,
Словно солнышко согреет.

День адвокатуры

***
Адвокатов Украины поздравляем в этот день,
На защиту прав народа им вставать совсем не лень!
Их призванье — искать выход из житейских тупиков.
Согласитесь, ведь не каждый на такой подход готов.
Пусть закончатся победой все рабочие дела,
А жизнь будет справедлива, обеспечена, светла!

День адвокатуры

Напомним, что 8 октября в Украине отмечали День юриста, а 15 декабря был праздник у работников суда.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Васильев

Вслед за "Митяем": в "Сваты" возвращается актер Васильев, герой которого "умер" в четвертом сезоне

Собаки и скелет ихтиозавра

Собаки во время прогулки с хозяином нашли ихтиозавра (фото)

путин

Синдром стареющего генсека: в России бьют тревогу из-за Путина

Кейт Миддлтон и принц Уильям

«Только не на людях, Уильям!»: Кейт Миддлтон сбросила руку мужа, коснувшегося ее плеча (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер