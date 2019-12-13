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- 10:17 Гадание на Андрея: Олег Винник, Оля Полякова и Злата Огневич рассказали о мистических знаках
Гадание на Андрея: Олег Винник, Оля Полякова и Злата Огневич рассказали о мистических знаках
Звезды шоу-бизнеса Оля Полякова, Олег Винник и Злата Огневич рассказали, как предсказывали свою судьбу, гадая в праздник Андрея Первозванного, который отмечают 13 декабря. Согласно народному поверью, в этот день можно узнать свою судьбу и имя суженого.
Считается, что в ночь на Андрея гадают только девушки. Олег Винник признается, что в юности стал свидетелем мистической сцены.
«Конечно, девочки в селе что-то гадали и, помню, был случай, что упал потолок. Мы сидели в каком-то помещении, не в доме, и когда обрушился потолок, разбежались, как мыши», — рассказал Олег Винник за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!».
Злата Огневич говорит, что не раз с подружками пытались предсказать судьбу. Для них сам процесс казался забавным и интригующим.
«Мы с девочками, как и все, гадали, не проверяла, сбылось ли что-то у них… Но помню, как мы капали воск в воду и читали, какие там фигурки появляются. Еще рисовали квадратики какие-то на зеркалах и всматривались туда, чтобы что-то интересное увидеть. Не помню, сбылось ли что-то, но сам процесс интересный был», — признается Злата.
А Оля Полякова убеждена, что судьба каждого человека — в его руках. И никакие гадания и предсказания не помогут устроить судьбу, если не работать над собой.
«Я вообще не люблю гадания, думаю, что человек сам творит свою судьбу. Когда тебе что-то нагадали, оно над тобой висит, и ты свою жизнь подстраиваешь под эту вымышленную-нагаданную судьбу какой-то глупой аферисткой. Я только так называю этих гадалок. Не надо себе ничего гадать, просто придумайте свое будущее и делайте все для того, чтобы оно сложилось», — Полякова каналу «Украина».
Ранее Оля Полякова впервые раскрыла неизвестные детали своей биографии, рассказала о родном отце и раскрыла закулисные тайны шоу-бизнеса.
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