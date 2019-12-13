Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова — она лишь на четыре года пережила своего знаменитого отца (фото)

В возрасте 60 лет, после продолжительной болезни, умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной, в котором работала актриса.

Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко и была их единственным ребенком. Ее мать скончалась в 2011 году, а знаменитый отец — в 2015-м. Лев Константинович Дуров умер в возрасте 83 лет.

Екатерина закончила ГИТИС имени Луначарского.

Она известна по фильмам «Фантазии Фарятьева», «Дульсинея Тобосская», «Зеленый фургон», «Уникум», «Транзит для дьявола», «Поклонник» и «Юрьев день» и в сериале «Кровавая барыня».

Дурова была замужем дважды — за актерами Сергеем Насибовым и Владимиром Ершовым. От первого брака у нее есть 40-летняя дочь Екатерина, от второго — 33-летний сын Иван.

Лев Дуров с дочерью Екатериной

Ранее «ФАКТЫ» писали. что умер американский актер Рон Либман, звезда сериалов «Друзья» и «Клан Сопрано».

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