Разборки в Генштабе: оскандалившегося полковника Ноздрачева отстранили от должности

Украина

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, который во время круглого стола заявил о «готовности» украинских военных «реинтегрироваться» с военнослужащими РФ, чему «мешают националисты и ветераны», отстранили от выполнения должностных обязанностей.

Как сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»), об этом заявил заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Сергей Наев во время встречи с ветеранами. По словам Наева, Алексей Ноздрачев отозван из отпуска и отстранен. Проводится служебное расследование, о результатах которого общество будет официально проинформировано.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полковник Ноздрачев записал видео, в котором пояснил, что его позиция не отражает позицию ВСУ, а сам он «готов понести наказание».

Фото с странички Анатолия Штефана в Facebook.

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