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Новогодний корпоратив для «слуг народа» обойдется в миллион гривен (видео)
Представители партии «Слуга народа» отправятся на новогодний корпоратив в ночном клубе, который расположен в центре Киева. Расходы на мероприятие должны составить около миллиона гривен. Оплатят праздник спонсоры политической силы. Ранее стало известно, что еще одна «слуга народа» попала в сексуальный скандал.
Издание «Ракурс» сообщает, что партийный корпоратив должен пройти 20 декабря.
В интервью блогеру Pavlovskynews руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко сказал о проведении праздника в КВЦ «Парковый» и сообщил его ориентировочную стоимость — до миллиона гривен.
«Партия будет платить, конечно. Политическая партия имеет счет. Физические и юридические лица предоставляют нашей партии поддержку. За эти деньги партия проводила выборы и проводит текущую деятельность», — сказала Корниенко.
При этом издание сообщает, что ночной клуб в КВЦ Парковый — один из самых дорогих в столице и Украине. Он расположен в центре столицы и имеет даже вертолетные площадки.
Напоминаем, на днях возник скандал с зарплатой министра Милованова.
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