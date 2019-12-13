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Украина

Новогодний корпоратив для «слуг народа» обойдется в миллион гривен (видео)

16:53 13 декабря 2019 231
Клуб в КВЦ «Парковый»
Инф. «ФАКТОВ»

Представители партии «Слуга народа» отправятся на новогодний корпоратив в ночном клубе, который расположен в центре Киева. Расходы на мероприятие должны составить около миллиона гривен. Оплатят праздник спонсоры политической силы. Ранее стало известно, что еще одна «слуга народа» попала в сексуальный скандал.

Издание «Ракурс» сообщает, что партийный корпоратив должен пройти 20 декабря.

В интервью блогеру Pavlovskynews руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко сказал о проведении праздника в КВЦ «Парковый» и сообщил его ориентировочную стоимость — до миллиона гривен.

«Партия будет платить, конечно. Политическая партия имеет счет. Физические и юридические лица предоставляют нашей партии поддержку. За эти деньги партия проводила выборы и проводит текущую деятельность», — сказала Корниенко.

При этом издание сообщает, что ночной клуб в КВЦ Парковый — один из самых дорогих в столице и Украине. Он расположен в центре столицы и имеет даже вертолетные площадки.

Напоминаем, на днях возник скандал с зарплатой министра Милованова.

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