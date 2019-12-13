23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Льготникам разрешат менять форму получения субсидии: что придумали в Кабмине

19:53 13 декабря 2019 194
деньги
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине вводится очередное новшество для получателей субсидий — субсидиантам разрешат менять форму получения соцпомощи в любой период. С такой инициативой выступило министерство социальной политики.

В ведомстве подготовили изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы льготники имели возможность не только до 15 октября изменять форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона.

По словам заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, субсидианты могут быстрее реагировать, если по каким-то причинам поставщик услуг несвоевременно и некачественно выполняет свою функцию.

«На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти, мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020 те льготники, которые хотят перейти на наличную форму (предоставление льгот. — Ред.), могли это сделать в любой момент», — цитирует Музыченко «Укринформ».

Напомним, ранее в Минсоцполитики обновили форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии населению в денежной форме.

ФОТО СЕРГЕЯ ТУШИНСКОГО

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Кошка перед зеркалом

Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер