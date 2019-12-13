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Льготникам разрешат менять форму получения субсидии: что придумали в Кабмине
В Украине вводится очередное новшество для получателей субсидий — субсидиантам разрешат менять форму получения соцпомощи в любой период. С такой инициативой выступило министерство социальной политики.
В ведомстве подготовили изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы льготники имели возможность не только до 15 октября изменять форму получения субсидий, а делать это в любой период отопительного сезона.
По словам заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, субсидианты могут быстрее реагировать, если по каким-то причинам поставщик услуг несвоевременно и некачественно выполняет свою функцию.
«На сегодняшний день этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти, мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020 те льготники, которые хотят перейти на наличную форму (предоставление льгот. — Ред.), могли это сделать в любой момент», — цитирует Музыченко «Укринформ».
Напомним, ранее в Минсоцполитики обновили форму заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии населению в денежной форме.
ФОТО СЕРГЕЯ ТУШИНСКОГО
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