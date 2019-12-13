- 20:55 На шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят убийство Шеремета: прямая трансляция
- 20:46 Дело Шеремета: стало известно, что искала полиция в квартирах волонтеров
- 20:31 YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы 10-летия
- 20:23 Экс-президента Киргизстана обвинили в убийстве командира спецназа
- 20:16 Они созданы друг для друга: самые совместимые знаки зодиака
- 20:03 Дети до последнего не признавались, что съели: новые подробности отравления на Черниговщине
- 19:53 Льготникам разрешат менять форму получения субсидии: что придумали в Кабмине
- 19:50 Доллар рекордно «просел» перед выходными: сколько будет стоить валюта
- 19:48 Пряничный домик на чашку «с секретом»: рецепт оригинального подарка ко Дню святого Николая и Рождеству
- 19:24 Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети
- 19:20 Сюрприз: девушка купила купальник, который, намокнув в публичном бассейне, оказался полностью прозрачным
- 19:01 Российские хакеры заполучили данные нескольких сотен участников АТО: что об этом известно
Экс-президента Киргизстана обвинили в убийстве командира спецназа
Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, задержанного 8 августа спецназом во время штурма его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком, обвинили в убийстве начальника службы спецназа Усена Ниязбекова.
Как сообщает киргизское издание Kloop, в МВД Кыргызстана считают, что выстрел, от которого погиб Ниязбеков, был сделан из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева.
«Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, которые планировали вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и дальнейший насильственный захват власти», — цитирует издание слова депутата киргизского парламента Тинчтика Шайназарова.
Позже Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.
«ФАКТЫ» писали о событиях, которые развернулись у дома экс-президента Киргизии Атамбаева в августе этого года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.