Экс-президента Киргизстана обвинили в убийстве командира спецназа

Мир

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, задержанного 8 августа спецназом во время штурма его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком, обвинили в убийстве начальника службы спецназа Усена Ниязбекова.

Как сообщает киргизское издание Kloop, в МВД Кыргызстана считают, что выстрел, от которого погиб Ниязбеков, был сделан из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева.

«Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, которые планировали вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и дальнейший насильственный захват власти», — цитирует издание слова депутата киргизского парламента Тинчтика Шайназарова.

Позже Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.

«ФАКТЫ» писали о событиях, которые развернулись у дома экс-президента Киргизии Атамбаева в августе этого года.

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