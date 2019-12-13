23.33 / 23.57 25.91 / 26.30
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Экс-президента Киргизстана обвинили в убийстве командира спецназа

20:23 13 декабря 2019 79
Атамбаев
Инф. «ФАКТОВ»

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, задержанного 8 августа спецназом во время штурма его резиденции в селе Кой-Таш под Бишкеком, обвинили в убийстве начальника службы спецназа Усена Ниязбекова.

Как сообщает киргизское издание Kloop, в МВД Кыргызстана считают, что выстрел, от которого погиб Ниязбеков, был сделан из снайперской винтовки, оформленной на Атамбаева.

«Атамбаев и его сторонники пытались дискредитировать государственную власть и готовили массовые беспорядки. Ответственность за события 7 и 8 августа в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, которые планировали вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и дальнейший насильственный захват власти», — цитирует издание слова депутата киргизского парламента Тинчтика Шайназарова.

Позже Атамбаеву предъявили обвинение в коррупции по пяти другим делам, которые озвучивали парламентарии при лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента.

«ФАКТЫ» писали о событиях, которые развернулись у дома экс-президента Киргизии Атамбаева в августе этого года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Автомобиль Audi в салоне

Трехлетняя девочка поцарапала в автосалоне 10 Audi — ее художества обошлись отцу в крупную сумму (фото)

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Собака Бэйли танцует

Редкий талант: собака-танцор вызвала восторг в сети (видео)

Кошка перед зеркалом

Кошка увидела себя в зеркале, перепугалась и прославилась (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер