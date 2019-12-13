Происшествия

Дело Шеремета: стало известно, что искала полиция в квартирах волонтеров

Бывший АТОшник, певец Андрей Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, перед обысками по телефону попросил своего знакомого вынести из квартиры мину МОН-50.

Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источник, близкий к следствию.

Как стало известно, знакомый певца по имени Сергей вынес «нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко».

Издание пишет, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии.

Мину изъяли и направили на экспертизу.

В частности, ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

Напомним, полиция подозревает в убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета пять человек — бывшего бойца АТО, музыканта, Андрея Антоненко, волонтера и медика Юлию Кузьменко, медсестру Яну Дугарь и супружескую пару Грищенко — Инну и Владислава.

Одну из подозреваемых, Яну Дугарь, Печерский райсуд Киева уже отправил под круглосуточный домашний арест.

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