Суд арестовал подозреваемую в деле об убийстве Павла Шеремета Яну Дугарь

Украина

Печерский райсуд Киева, рассмотрев вопрос о мере пресечения медсестре Яне Дугарь, которая является фигурантом дела об убийстве Павла Шеремета, удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

По информации экс-советника пятого президента Украины Юрия Бирюкова, в момент убийства Павла Шеремета 20 июля 2016 года, медсестра находилась в зоне АТО. Об этом Юрий Бирюков написал в комментарием под постом Павла Туки. Последний утверждал, что Яна Дугарь в этот момент находилась за рубежом. «В Италии она была в тот момент, когда камера наблюдения сфоткала какую-то женщину, чью фото использовали для сравнения и экспертизы», — отметил Бирюков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети указали на несоответствие внешностей возможного убийцы Шеремета и Андрея Антоненко.

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