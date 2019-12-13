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Дело Шеремета: подозреваемую Кузьменко готовы взять на поруки
Доктора Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета, готовы взять на поруки несколько человек, в том числе и ее коллеги.
Об этом на суде заявил адвокат подозреваемой Владислав Добош, передает «Эспресо.TV».
«Поступило дополнительное обязательство о личном поручительстве подозреваемой Кузьменко от Андрушенко Владимира Ростиславича. Затем поступило ходатайство о личном поручительстве Сиромахи Сергея Олеговича, главного врача Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Также прошу приобщить к материалам ходатайства об обязательствах Виноградовой Дианы Александровны о личном поручительстве», — сказал адвокат.
Напомним, 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
Во время выступления в программе Савика Шустера глава МВД Аваков озвучил четыре причины убийства журналиста Павла Шеремета, но пришли к выводу, что верна одна — дестабилизация социально-политической ситуации в Украине путем убийства известного лица.
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