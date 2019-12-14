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Берите зонтики: синоптики рассказали о погоде на выходные
Теплая погода, которая несмотря на календарную зиму, установилась в Украине, сохранится и в выходные.
По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу, 14 декабря, в южных, центральных и восточных областях, днем также и на Черниговщине, Сумщине, Закарпатье и в Карпатах небольшой дождь, местами (кроме юга) с мокрым снегом.
На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7−12 м / с. Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем 1−6 градус тепла, на Закарпатье до +8; в южной части ночью 2−7 градусов тепла, днем 7−12 со знаком «плюс».
В воскресенье, 15 декабря, дожди накроют всю Украину, а на севере, западе и востоке они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем на востоке и в Сумской области столбики термометров покажут плюс 1, на юге воздух прогреется до 8 градусов тепла.
Напомним, специалисты отмечают, что метеорологическая зима в Украине еще не начиналась. Температуры осенних месяцев и декабря гораздо выше климатической нормы. По данным синоптиков, только в Киеве в ноябре было зафиксировано шесть температурных рекордов.
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