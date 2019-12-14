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Громкое дело одесского судьи-стрелка начали рассматривать по существу в Высшем антикоррупционном суде
Вечером в пятницу, 13 декабря, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о том, что прокурор САП огласил обвинительный акт в отношении бывшего судьи Малиновского суда Одессы Алексея Бурана и его сообщника. Их обвиняют в получении 500 тысяч гривен взятки. В ходе заседания Высшего антикррупционного суда прокурор огласил краткое изложение обвинительного акта, а коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство САП и продлил обвиняемым меру пресечения.
Как уже сообщалось, судья Малиновского райсуда был уличен в феврале 2016 года в получении полумиллиона гривен неправомерной выгоды от физического лица за вынесение судебного решения об удовлетворении иска в ее интересах.
Судью задержали 31 марта, после того как Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и арест.
Его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 368 и ч.1 ст. 345 УК Украины. Пособнику судьи инкриминируется ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 368 УК Украины. Следующие заседания суда запланированы на февраль 2020 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Николаеве судья отпустил под домашний арест своего одесского коллегу-взяточника.
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