Общество и люди

"Чем бы дело ни закончилось — проиграет государство": в Минветеранов готовы помочь обвиняемым в убийстве Шеремета

Комментируя дело задержанных АТОшников и волонтеров, подозреваемых в убийстве Павла Шеремета, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда (Гаврилюк) написала в Facebook, что обвиняемых Влада и Инну Грищенко, Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугар знает лично.

По ее словам, все они признанные авторитеты в ветеранском и волонтерском движении.

Министр отметила, что-то доказательная база обвинений волонтерам и ветеранам АТО в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета должна быть абсолютно убедительной, в противном случае репутационные риски государства возрастут в разы.

Она также подчеркнула, что министерство ветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам.

«Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу», — сообщила министр.

Напомним, 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле убийства журналиста Павла Шеремета, по меньшей мере, пять человек: медсестру Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко. По версии силовиков, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

По словам министра Авакова, организаторы убийства очень профессиональные люди, но пока они находятся за кадром и информация о них неизвестна.

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