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Спорт

Где смотреть онлайн жеребьевку Лиги Европы: расписание трансляций

15:32 14 декабря 2019 66
Лига Европы
Юрий САЙ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 16 декабря, в Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, финал которой в нынешнем сезоне примет польский Гданьск. К сожалению, после вылета из еврокубков киевского «Динамо», не сумевшего одолеть в решающем матче скромный «Лугано», и «Александрии», проигравшей «Генту», Украину в весенней части еврокубков представит лишь один клуб — донецкий «Шахтер».

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Чемпион Украины, прекративший борьбу в Лиге чемпионов, оказался перед жеребьевкой в числе «несеяных» и ответный поединок точно проведет на поле соперника (матчи намечены на 20 и 27 февраля). На этой стадии турнира разведут команды, выступавшие в одной группе, а также клубы из одной страны.

«Сеяные»: «Севилья» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Базель» (Швейцария), ЛАСК (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Эспаньол» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Брага» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), а также четыре представителя Лиги чемпионов — «Аякс» (Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия) и «Бенфика» (Португалия).

«Несеяные»: АПОЕЛ (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Клуж» (Румыния), «Айнтрахт» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Вольфсбург» (Германия), «Рома» (Италия), «Вулверхэмптон» (Англия), АЗ (Нидерланды), а также полпреды Лиги чемпионов — «Байер» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Олимпиакос» (Греция) и «Брюгге» (Бельгия).

В прямом эфире на территории Украины жеребьевку Лиги Европы 16 декабря в 14:00 покажет телеканал «Футбол 1».

Напомним, что выход в плей-офф Лиги Европы гарантировал каждому клубу 1,5 млн евро (второе место в группе — 1,0 млн) призовых от УЕФА.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире жеребьевку Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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