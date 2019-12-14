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Теперь это символ Евпатории: в сети показали, во что за годы оккупации превратился известный молокозавод (видео)
В сети показали видео молокозавода из оккупированной Евпатории. За годы оккупации территория завода значительно опустела.
«Оккупированная Евпатория. Процветание в гавани. Раньше здесь производили вкусные молочные продукты, но завод был закрыт. Теперь благодаря рашистським „освободителям“ на полках супермаркетов есть масло и сыр из пальмового масла, намного вкуснее, полезнее и питательнее», — написала блогер Крымская жужелица в Twitter.
«Уникальная картина, когда заброшенный завод находится почти в центре города. По мимо богатой истории, Евпаторийский молокозавод был одним из лучших не только в Крыму, но и за его пределами. Однако, как это случилось с многими крымскими предприятиями, в 2014 году молокозавод был закрыт, и естественно разворован. Сейчас заброшенный молокозавод можно даже назвать одним из символов Евпатории, ведь эта заброшка находится почти в центре города. Этот сталк получился очень увлекательным, и я надеюсь мне удалось вам передать атмосферу этого заброшенного места», — написал Василий Самойлов, опубликовавший видео на YouTube.
Окупована Євпаторія. Процвітання в гавані. Раніше тут виробляли смачні молочні продукти, але завод було закрито. Тепер завдяки рашистським «визволителям» на полицях супермаркетів є масло i сир з пальмової олії, набагато смачніші, корисніші і більш поживні.https://t.co/PzWf5rIHpX pic.twitter.com/RbyLMNeRoD— Крымская Жужелица (@crimea2042) December 13, 2019
В сети разгорелось бурное обсуждение показанного на видео.
«Просто невероятная заброшка! Было интересно посмотреть, как сейчас выглядит этот завод. Видос огонь», — написал один из них.
«Были коровы и молокозавод нужен был, а сейчас ферм нет, коров нет, все молочные продукты из пальмового масла делают. для чего нужен молокозавод», — добавил второй.
«Оккупанты уничтожают Крым (Они привыкли жрать пальмовое масло, молокозаводы им не нужны…» — написал третий.
«В Крыму питьевой воды нет в большинстве северных и восточных районов, так откуда взяться молоку?! Еще кто-нибудь рассказал бы на каком сырье работает Джанкойский молокозавод!!!» — возмутился четвертый.
Как писали «ФАКТЫ», в засыхающем без днепровской воды Крыму значительно усложнилась демографическая ситуация после оккупации полуострова Россией. В частности, рекордного уровня достигли показатели смертности, и это связано с аннексией полуострова.
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