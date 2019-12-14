Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Спорт

В понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка пар плей-офф Лиги чемпионов (начало — в 13:00). В числе оставшихся «в живых» 16 соискателей трофея — впервые в истории турнира только представители топ-5 европейских лиг (Англия, Германия, Испания, Италия и Франция).

Напомним, что Украину в турнире представлял донецкий «Шахтер», не сумевший выйти из группы и перебравшийся в Лигу Европы.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию церемонии в Ньоне, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Сеяные» и «несеяные»

Борьбу за трофей продолжают по четыре английских и испанских клуба, по три немецких и итальянских, а также два представителя Франции.

Победители групп сыграют с командами, занявшими в восьми квартетах вторые места. При этом на этой стадии 1/8 финала жребий разведет коллективы, выступавшие в одной группе, а также клубы из одной страны. «Сеяные» победители групп ответные матчи проведут на своем поле.

«Сеяные»

«Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Бавария» (Германия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Ювентус» (Италия)

«Ливерпуль» (Англия)

«Барселона», (Испания)

«Лейпциг» (Германия)

«Валенсия» (Испания)

«Несеяные»

«Реал» (Испания)

«Тоттенхэм» (Англия)

«Аталанта» (Италия)

«Атлетико» (Испания)

«Наполи» (Италия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Лион» (Франция)

«Челси» (Англия)

Путь в Стамбул

18/19/25/26 февраля — первые матчи 1/8 финала

10/11/17/18 марта — ответные поединки 1/8 финала

20 марта — жеребьевка ¼ финала, ½ финала и финала

7/8 апреля — первые матчи ¼ финала

14/15 апреля — ответные поединки ¼ финала

28/29 апреля — первые матчи ½ финала

5/6 мая — ответные поединки ½ финала

30 мая — финал на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле

Наставник действующего победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля» Юрген Клопп с трофеем

Главный трофей турнира весит 7,5 кг

Кубок Лиги чемпионов представляет собой серебряную амфору с золотым покрытием внутри. Высота трофея — 73.5 см, вес — 7,5 кг, номинальная стоимость — 10 тысяч швейцарских франков (примерно 10 тысяч долларов). На задней стенке кубка выгравированы названия клубов, становившихся его обладателями в разные годы. Изготовитель трофея — швейцарский ювелир Юрг Штадельманн.

Кстати, нынешний кубок уже шестой по счету. Согласно правилу, введенному в сезоне-1968/1969, клуб, который выиграл трофей в общей сложности пять раз или трижды подряд, мог оставить его у себя на вечное пользование. Однако в 2009 году это правило претерпело изменения (вручается копия). По собственному оригинальному кубку имеют «Реал», «Аякс», «Бавария», «Милан» и «Ливерпуль».

Чемпионский кубок изготовлен из серебра

Финал Лиги чемпионов — в Стамбуле

В 2020 году решающий поединок Лиги чемпионов пройдет на 75-тысячном Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле, где состоялся легендарный финал 2005 года, в котором «Милан» с Андреем Шевченко в составе выигрывал у «Ливерпуля» со счетом 3:0, но пропустил три гола во втором тайме и проиграл по пенальти.

Домашняя арена сборной Турции (кстати, самый крупный стадион страны) была открыта в 2002 году и названа в честь основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. Здесь проходили крупные соревнования по легкой атлетике и концерт группы U2. В разные годы на «Ататюрке», возведение которого обошлось в 140 млн долларов, свои домашние матчи проводили три стамбульских клуба — «Галатасарай» (в сезоне-2003/2004), «Истанбул Башакшехир» (в 2007—2014 годах) и «Бешикташ» (в 2013—2016-м).

Олимпийский стадион Ататюрка в Стамбуле способен вместить 75 тысяч болельщиков

Призовые от УЕФА

Каждый из 32 клубов, выступавших в групповом этапе Лиги чемпионов, получит по 15,25 млн евро (14,5 млн в качестве начальной выплаты и 750 тысяч в виде дополнительной). Бонус за каждую победу на групповом этапе составлял 2,7 млн евро, за ничью — 900 тысяч. Неиспользованные средства (0,9 млн с каждой ничьей) суммировались и перераспределятся среди участников группового этапа в пропорциональной зависимости от количества побед.

Участникам плей-офф за выход в 1/8 финала выплатят по 9,5 млн евро, за ¼ финала — по 10,5 млн, за ½ финала — по 12 млн, за выход в финал — по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов дополнительно получит 4 млн евро.

Также участникам ЛЧ произведут выплаты на основе рейтинга клубов. Сумма в 585 млн евро разбита на «доли коэффициентов» (каждая доля — 1,108 млн евро). Клуб с самой низкой позицией в рейтинге получит одну долю (1,108 млн), клуб с наивысшим рейтингом — 32 доли (35,46 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции жеребьевку Лиги чемпионов.

Фото Getty Images, uefa.com

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