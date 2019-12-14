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Шоу-бизнес

Хочу дать тебе еще один шанс: названы финалисты десятого сезона "Х-фактора"

23:57 14 декабря 2019 126
сцена проекта
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

В третьем прямом эфире десятого сезона «Х-фактора» (СТБ) борьбу за главный приз продолжили шесть участников. Каждый — исполнил по две композиции — мировой кинохит и песню, в выборе которой принимали участие сами вокалисты.

Сцена «Х-фактора» превратилась в холл роскошного отеля, где каждый из вокалистов получил свою роль. Самым сексуальным стало выступление подопечной Ольги Поляковой Анны Иваницы. А ожидаемым — Антона Вельбоя, которого в минувшем эфире Полякова назвала «шептуном». Наибольшее количество комплиментов от судей получила 17-летняя Элина Иващенко, исполнившая песни Уитни Хьюстон и Тины Кароль.

- Думаю, это был лучший эфир за всю историю «Х-фактора», — рассказала «ФАКТАМ» Элина Иващенко. — Идея объединить всех участников была просто гениальной, мы показали себя с разных сторон. Я спела две песни, с которыми не стыдно выйти на сцену — они вокальные и очень драйвовые.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на сцене «Х-фактора» с новыми хитами выступили Onuka и Настя Каменских.

Финалистами десятого сезона «Х-фактора» стали: Георгий Колдун, Антон Вельбой, Элина Иващенко.

Последнее место в зрительском голосовании заняла Анна Иваница — девушка покинула проект.

— Спасибо всем, кто создает этот проект, — сказала, прощаясь, Анна. — Я счастлива, что это шоу было в моей жизни! Хочу сказать, что всегда надо верить в себя!

В «песне за жизнь» сражались группа «Romax» и Мария Стопник.

Игорь Кондратюк и Андрей Данилко остались на стороне своих участников.

— Маша, я критиковала тебя больше всех, — сказала Оля Полякова. — Ты — крутая артистка, но тебе не хватает психологической подготовки на сцене. Поэтому хочу дать тебе еще один шанс.

- То, что вы оба находитесь в этом эфире — победа, — признала Настя. — За вас голосовали много зрителей. Но я отдаю свой голос Марии.

Группа «Romax» покинула проект, оставив Андрея Данилко без подопечных. Напомним, в минувшем эфире из шоу ушел «Furman band».


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