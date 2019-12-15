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Украина

Зима берет свое: появились яркие фото снега в Крыму (фото)

11:46 15 декабря 2019 164
зима
Инф. «ФАКТОВ»

До наступления оттепели Крым успел насладиться периодом по-настоящему зимней и снежной погоды. Крымский блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала яркие фото заснеженных достопримечательностей полуострова.

Дыхание зимы чувствуется и в горах, хотя склоны пока не покрылись снегом.

снег

А в лесистых районах снег не успел быстро растаять и там во время прогулки можно наслаждаться зимней сказкой.


Напомним, по прогнозам синоптиков, новая неделя с 16 декабря по всей Украине будет солнечной, без осадков. Теплая погода сохранится по меньшей мере до 20 декабря.

Фото KrimRt/Twitter

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