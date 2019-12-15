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Происшествия

В Днепре хозяевам пришлось через окно спасаться от агрессивной собаки (фото)

13:26 15 декабря 2019 4439
Собака
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре 15 декабря в 00:48 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в собственной квартире по улице Журавлина Индустриального района в одной из комнат закрылись люди, чтобы спастись от собственной собаки, и не могут выйти. Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

К месту вызова оперативно направлены спасатели восемнадцатой государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По прибытию к месту происшествия, спасатели выяснили, что на втором этаже многоквартирного жилого дома, два человека закрылись в комнате от собственного четвероногого, который внезапно начал себя очень агрессивно вести.

Спасатели с помощью раскладной лестницы сняли людей из окна второго этажа. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления.

Как писали «ФАКТЫ», в Харьковской области пожилая женщина скончалась от укусов домашнего пса своей сестры. 71-летняя женщина жила в доме только несколько месяцев, потому что переехала к младшей сестре. По словам соседей, собака не была агрессивной.

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