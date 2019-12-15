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Шоу-бизнес

Пятый элемент: Настя Каменских примерила образ известной киногероини (фото)

15:11 15 декабря 2019 142
Настя Каменских
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная певица Настя Каменских, получившая награду «Певица года» музыкальной премии «М1 Music Awards. П'ять», порадовала своих поклонников новыми фото, в которых предстала в образе героини фильма «5 элемент» Лилу. Фотографии были опубликованы в соцсети Instagram.

«Сегодня я Лилу Даллас из фильма „5 элемент“. Для настоящего артиста 5 элементом является его собственный xfaktor», — написала певица.

«Мне очень нравится сегодняшний образ Лилу! Я страстная, но вместе с тем обладаю тонкой и чувственной натурой. Могу быть романтичной и огненной одновременно», — добавила она.

В сети среди поклонников Каменских разгорелось обсуждение ее нового образа. Одни поклонники восхищаются красотой певицы, другие пишут, что певица не очень-то и похожа на главную героиню «5 элемента».

«Офигенный образ, в общем Настя всегда бомба!)))», — написал один из них.

«Лилу??? Ты??? Да там три Лилу надо, чтобы ты получилась!!! Тебе еще далеко к ее стройной фигуре!» — добавил второй.

«Лилу Даллас вообще-то рыжая) И… она неповторима, пардон, но этот образ Вам не идёт», — поделился впечатлениями один из подписчиков.

Стоит отметить, что в таком образе Настя Каменских появилась в третьем прямом эфире шоу «Х-фактор».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Каменских порадовала поклонников своими фото, где она позирует перед зеркалом в ванной комнате на фоне душевой и биде. Она спустила штаны, показав черные трусики.

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