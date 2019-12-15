Политика

Зеленский ищет лоббистов в США, чтобы улучшить отношения с Трампом, — The New York Times

После телефонного разговора президента Зеленского с главой Белого дома Трампом, который положил начало громкому скандалу с красноречивым названием «Украинагейт», команда украинского лидера обратилась к американским лоббистским компаниям, чтобы нормализовать отношения Киева и Вашингтона и добиться расположения Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

В статье говорится, что президент Зеленский, по-прежнему, нуждается в поддержке со стороны администрации США. Он предлагает кандидатуру нового посла и оценивает возможности наемных лоббистов для того, чтобы построить лучшие отношения с администрацией Трампа.

В то же время, некоторые политики в команде Зеленского настороженно относятся к лоббистским фирмам, считая их угрозой для развития нормальных дипломатических отношений с США, которые также могут негативно отразиться на имидже Украины.

Особо токсичной считают компанию «К-Стрит» из-за дела Пола Манафорта.

Как отмечают три источника, две из компаний, которые обсуждаются для возможного лоббирования, имеют связи с Манафортом.

Представитель одной из фирм, «Mercury Public Affairs», которая работала с Манафортом над его деятельностью в Украине, встретился в Киеве в прошлом месяце с главным помощником Зеленского.

Встречу с лоббистом Брайаном Ланца организовал американский адвокат по имени Эндрю Мак, который сам в прошлом месяце зарегистрировался в Министерстве юстиции как неоплачиваемый лоббист Зеленского.

Напомним, по время президентской кампании команда Зеленского пользовалась услугами лоббистов США. Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского, начиная с момента перед вторым туром президентских выборов. В команде главы государства такое сотрудничество отрицали.

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