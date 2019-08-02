Украина

Команду Зеленского уличили во лжи по поводу его лоббистов в США

Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила в пользу Владимира Зеленского, начиная с момента перед вторым туром президентских выборов. В команде главы государства ранее такое сотрудничество отрицали.

Как передает «Голос Америки», за работу в период между 3 апреля и 21 мая 2019 года, компания получила за свои услуги гонорар 60 тысяч долларов США и возмещение расходов в размере $ 9,371 тысяч.

Документы компания представила в Министерство юстиции США.

Соглашение под регистрационным номером 6661 подписали 3 апреля 2019 года. В приложениях А и В указаны стороны контракта: Signal Group Consulting, LLC и «Владимир Зеленский — Слуга Народу, при посредничестве Маркуса Коэна». Маркус Коэн указал свой адрес так: Киев, Большая Васильковская, 72, Торговый центр «Олимпийский», 2 этаж. Цель соглашения: поднять «имидж» Владимира Зеленского — Слуги Народа.

Пункт 3 соглашения гласит: Маркус Коэн имеет законные полномочия действовать от имени Владимира Зеленского — Слуги Народа.

21 мая 2019 контракт официально был закрыт.

Как сообщает издание, начиная с 3 апреля, лоббисты контактировали с офисами конгрессменов, сенаторов, Государственным департаментом, мозговыми центрами и тому подобное. Предметом писем и звонков были договоренности о встрече.

Издание также отмечает, то, что иностранные политики нанимают консультантов «для лучшей навигации вашингтонскими коридорами — является обычным и законным делом».

«Голос Америки» приводит список консультантов, которые были вовлечены в этот контракт.

Также сообщается, что Вашингтон посещала делегация представителей Владимира Зеленского.

По данным других источников, компания Signal Group организовывала встречи для главы штаба и лидера партии «Слуга народа» Ивана Баканова и экономического советника Олега Дубины.

«Голос Америки» пишет, что в команде Зеленского отрицают факт работы с лоббистами в США.

«В апреле, комментируя сообщение о привлечении лоббистов в США, «команда Зеленского» не только отрицала привлечения «лоббистских компаний или агентств», но и подчеркивала, что в отличие от представителей старых политических сил не ведет «подковерных договоренностей», — пишет издание.

Напомним, президент Зеленский и его команда готовятся к визиту в США, который может состояться уже осенью этого года.

25 июля состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским.Стороны договорились обсудить украинско-американское взаимодействия во время визита Зеленского в Штаты. Американский президент выразил уверенность, что новая украинская власть сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность способствовать проведению реформ.

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